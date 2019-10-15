Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu

Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu

59 dakika önce

Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunuİSTANBUL - Sultangazi'de bulunan bir kuyumcuya gelen eli silahlı 3 kişi, bir miktar altın alarak kaçtı.

Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan bir kuyumcuya gelen eli silahlı 3 kişi, bir miktar altın alarak kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerinde ki incelemesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Sultanganzi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltında bulunan kuyumcuya eli silahlı 3 kişi geldi. Şahıslar silah zoruyla kuyumcuda bulunan bir miktar altını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis ekiplerinin olay yerinde ki çalışması devam ediyor.

Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu

Sultangazi, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Tarım Bakanlığı'nın kara listesindeki bu çikolata ve içeceklere dikkat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:52:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]