Sultangazi'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sultangazi\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Son Güncelleme: 20.09.2023 12:40

Sultangazi'de sokakta sohbet eden bir gruba, daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup araçla gelerek ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda 16 yaşındaki Fırat Kanat hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

SULTANGAZİ'de sokakta sohbet eden bir gruba, daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup araçla gelerek ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda 16 yaşındaki Fırat Kanat hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokakta sohbet eden bir gruba daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup otomobil içerisinden defalarca ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Fırat Kanat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Rukiye Şahin, "Balkona çıkmıştım parka bakıyordum. Bir anda silah sesleri yükseldi. Hemen eğilip içeriye kaçtım. Yaralılar burada yatıyordu. Polisler gelip inceleme yaptılar. Çok korktum." dedi.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Fırat, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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