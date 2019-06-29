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SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

24 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokaktaki 2 kişiye silahla ateş açtı.

SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokaktaki 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası, yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.


 

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 1420. Sokak'ta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye ateş açtı. Saldırı sonrası 2 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüpheliler ise kayıplara karıştı. Silah seslerine uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


 

Polis ekipleri de, saldırının yapıldığı sokağa gelerek zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis, saldırının olduğu sokakta inceleme yaptı. Soruşturma başlatan polis, saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:52 Kaynak: DHA
Sultangazi, Güncel
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