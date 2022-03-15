Sultangazi'de silahlı saldırı; saldırganın akrabası olduğunu iddia etti - Son Dakika

SULTANGAZİ'de işe gitmek için evden çıkan bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kapişonlu ve maskeli saldırgan ateş ettikten sonra kendisini bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan Faruk Tekin , "Polis, saldırıyı yapan kişinin akrabam Ramazan G. olduğunu söyledi. Biz de Ramazan olduğuna inanıyoruz" dedi.

Olay 10 Ocak'ta saat 07.40 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi, 2576 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre işe gitmek için evden çıkan Faruk Tekin, yolda yürüdüğü sırada arkasından koşarak gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Tekin kanlar içinde yere yığılırken, kapişonlu ve yüzü maskeli saldırgan kendisini bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Faruk Tekin'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıp tedavi altına aldı. Polis, saldırının ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde koşarak gelen kapşonlu ve maskeli bir kişinin yolda yürüyen Faruk Tekin'e ateş ettikten sonra kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

'DAHA ÖNCE DE BİZİ TEHDİT ETMİŞTİ AMA CİDDİYE ALMAMIŞTIK'Sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Faruk Tekin o anları şöyle anlattı: " Saat 07.40 gibi evden çıktım. Kapının ilerisinde farları yanan bir araba gördüm ama komşuların arabası olabilir diye şüphelenmedim. İlerledim, arkamdan gelen arabaya yol vermek için kaldırıma çıktım. Tam sağ ayağımı atarken kurşun sesi geldi. Ben torpil patladı sandım. Eğildim bacağım burkuldu, yere düştüm. O an kesin vuruldum dedim. Döndüm baktım, kapüşonlu biriydi, arabaya bindi gitti. Polis, saldırıyı yapan kişinin akrabam Ramazan G. olduğunu söyledi. Biz de Ramazan olduğuna inanıyoruz. Bursa'da aramızda bir tartışma olmuştu. O zaman 'Bu sizin yanınıza kalmayacak' demişti ama biz pek ciddiye almamıştık. Biz buraya taşındıktan sonra iki, üç gün bizi takip etmişler. Daha önce de tehdit mesajları göndermişlerdi zaten. Ben de işe giderken sabah vurdular" şeklinde anlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan Faruk Tekin'in avukatı Iyaz Çimen ise; "Müvekkilim uğramış olduğu saldırı neticesinde hala yürüyemiyor. Olaya sebebiyet veren kurşunlardan bir tanesi de müvekkilimin hala bacağında duruyor. Birden fazla kişi tarafından tasarlanarak işlenmiş bir suça kurban oldu müvekkilim ve canını zor kurtardığını söyleyebiliriz. Emniyetin yaptığı araştırmalar neticesinde bazı şüphelilere ulaştığını söyleyebilirim ama soruşturma devam ettiği için net bir şekilde bilgi veremiyoruz. Ancak daha önceki bir husumetten dolayı müvekkilime bu saldırının gerçekleştirildiğini söyleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul