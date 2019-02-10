Sultangazi'de Silahlı Soygun
32 dakika önce
Sultangazi'deki bir markette silahlı soygun yaşandı.
Sultangazi
'deki bir markette silahlı soygun yaşandı. Doktorların kullandığı ağız maskesiyle markete giren zanlı, yaklaşık 9 bin lirayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Olay, Sultangazi Uğur Mumcu
Mahallesi'nde gerçekleşti. Doktorların kullandığı ağız maskeli ve silahlı şahıs, sabah saatlerinde geldiği markette kasiyere silah doğrulttu. Kasada bulunan yaklaşık 9 bin lirayı gasp eden zanlı daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler kaçan soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
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