Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Silahlı Soygun

Sultangazi'de Silahlı Soygun

32 dakika önce

Sultangazi'deki bir markette silahlı soygun yaşandı.

Sultangazi'de Silahlı Soygun, System.String[]
Sultangazi'deki bir markette silahlı soygun yaşandı. Doktorların kullandığı ağız maskesiyle markete giren zanlı, yaklaşık 9 bin lirayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde gerçekleşti. Doktorların kullandığı ağız maskeli ve silahlı şahıs, sabah saatlerinde geldiği markette kasiyere silah doğrulttu. Kasada bulunan yaklaşık 9 bin lirayı gasp eden zanlı daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler kaçan soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti

Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:31:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Silahlı Soygun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]