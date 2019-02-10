Sultangazi'de Silahlı Soygun
1 saat önce
Sultangazi'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.
Sultangazi
'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu
Mahallesi'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli bir şüpheli önce çalışanları etkisiz hale getirdi.
Daha sonra marketten yaklaşık 8 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:51 Kaynak: AA
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