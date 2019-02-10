Sultangazi'de Silahlı Soygun
1 saat önce
Sultangazi'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.
Sultangazi'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli bir şüpheli önce çalışanları etkisiz hale getirdi.
Daha sonra marketten yaklaşık 8 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:04 Kaynak: AA
Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı
Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim
Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı