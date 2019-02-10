Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Silahlı Soygun

Sultangazi'de Silahlı Soygun

1 saat önce

Sultangazi'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.

Sultangazi'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli bir şüpheli önce çalışanları etkisiz hale getirdi.

Daha sonra marketten yaklaşık 8 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Sultangazi, Güncel
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