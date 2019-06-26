Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de silahlı soygun
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Sultangazi'de silahlı soygun

7 dakika önce

Sultangazi'de bir akaryakıt istasyonunda maskeli 3 kişi paraları alarak kaçtı.

Sultangazi'de silahlı soygun, System.String[]
Sultangazi'de bir akaryakıt istasyonunda maskeli 3 kişi paraları alarak kaçtı.
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda silahlı 3 kişi kişi, iş yeri çalışanlarını etkisiz hale getirdi.
Soyguncular paraları alarak olay yerinde kaçtı.
İhbar üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:09 Kaynak: AA
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