Sultangazi'de silahlı soygun

Sultangazi'de bir akaryakıt istasyonunda maskeli 3 kişi paraları alarak kaçtı.

Sultangazi'de bir akaryakıt istasyonunda maskeli 3 kişi paraları alarak kaçtı.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda silahlı 3 kişi kişi, iş yeri çalışanlarını etkisiz hale getirdi.

Soyguncular paraları alarak olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şarkıcı Hande Yener'in bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı

Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı

Atıyla sokakları turlayan adam görenleri şaşırtıyor