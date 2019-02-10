Sultangazi'de Silahlı ve Maskeli Market Soygunu
1 saat önce
Soyguncu, marketten aldığı 9 bin TL ile kayıplara karıştı.
Soyguncu, marketten aldığı 9 bin TL ile kayıplara karıştı.
Haber - Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA Sultangazi
'de bir markete giren soyguncu, silahla çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasa ve depadan aldığı 9 bin TL ile kayıplara karıştı. Soyguncunun tanınmamak için ağız maskesi taktığı belirtildi. Olay, Sultangazi'nin Uğur Mumcu
Mahallesi, Eski Edirne
Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir markette sabah saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, genellikle hastanelerde kullanılan ağız maskesiyle yüzünü gizlemeye çalışan soyguncu, cadde üzerindeki bir markete girerek çalışanlara silah doğrulttu. Ardından kasadaki paraları alan soyguncu, daha sonra çalışanlarla birlikte depoya giderek, depoda muhafaza edilen paraları da aldı. Soyguncu, yaklaşık 9 bin lira parayla birlikte kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, marketin güvenlik kameralarını inceledi. Soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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Marketten görüntü
Asayiş ekiplerin görüntü
Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:31 Kaynak: DHA
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