Sultangazi'de soğuktan titreyen kumruya saç kurutma makinasıyla müdahale - Son Dakika

SULTANGAZİ'de bir kişinin, sağanak yağıştan dolayı ıslanan ve soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle ısıtma anları kameraya yansıdı.

Sultangazi'de oturan Sabahattin Yılmaz, İzmir'deki depremi hissetikten sonra evinden çıkarak, aynı binanın ikinci katında bulunan ofisine geçti. Bir süre burada oyalanan Yılmaz, pencereyi açarak dışarı bakarken, sağanak nedeniyle ıslanan ve mermer saçaklara konan bir kumrunun soğuktan titrediğini fark etti. Yılmaz, ofiste bulunan saç kurutma makinesi ile kumruyu ısıtmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca saç kurutma makinesi ile kumruyu ısıtan Yılmaz'ın o anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

"ONUN DA BİR CANI VAR"