Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasında meydana gelen kaza kamerada - Son Dakika

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde minibüs, yolun karşısına geçmek isterken karşı yönden gelen otomobil ve motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi'nde Pazar Günü akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Ceylan'ın kullandığı 34 BS 5102 plakalı panelvan minibüs, iddiaya göre, D Caddesi'nden kırmızı ışık ihlali yaparak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne geçmek isterken, Küçükköy istikametine seyir halinde olan Ahmet Tuncer'in kullandığı 34 SR 5978 plakalı otomobil ve Aydın Alkış'ın kullandığı 34 CDV 838 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Aydın Alkış'ın yaralandığı kazayı otomobil ve minibüs sürücüleri yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Aydın Alkış, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karılan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde panelvan minibüsün kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçtiği sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların kaza sonrası yardıma koştuğu görülüyor.