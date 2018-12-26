Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Sokak Hayvanları İçin Bir Çok Noktaya Kulübe Konuldu

Sultangazi'de Sokak Hayvanları İçin Bir Çok Noktaya Kulübe Konuldu

1 saat önce

Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması için ilçenin bir çok noktasına kulübe koydu.

Sultangazi'de Sokak Hayvanları İçin Bir Çok Noktaya Kulübe Konuldu, System.String[]
Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması için ilçenin bir çok noktasına kulübe koydu. Ayrıca ilçede birçok noktada yemleme çalışmalarına başlandı.

Sultangazi Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte risk altında kalan sokak hayvanları için harekete geçti. Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından ilçede bulunan sokak hayvanlarını doyurmak için yemleme çalışması başlatıldı. Sultangazi Belediyesi ekipleri ilçenin farklı yerlerine sokak hayvanlarını soğuklardan korumak için kulübe yerleştirdi. Ekiplerin sokak hayvanlarını yemleme çalışması, kış ayları süresince devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:20 Kaynak: İHA

Sultangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor

Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:01:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Sokak Hayvanları İçin Bir Çok Noktaya Kulübe Konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]