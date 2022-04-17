SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK KAMERADA

17.04.2022 09:44
SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK KAMERADA

SULTANGAZİ'de işinden evine dönen Gazi Gürbüz, husumetli olduğu kişiler tarafından sokak ortasında darbedildi.

SULTANGAZİ'de işinden evine dönen Gazi Gürbüz, husumetli olduğu kişiler tarafından sokak ortasında darbedildi. Saldırının ardından hastanede tedavi gören Gazi Gürbüz, yaklaşık 70 bin lirasının gasbedildiğini iddia etti.

Olay, geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Arnavutköy'deki işinden evine giden Gazi Gürbüz (49), ikamet ettiği sokağa geldiği sırada kendisini otomobille takip eden 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Tekme, tokat sokak ortasında feci şekilde dövülen Gürbüz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, Gazi Gürbüz durumu polise bildirdi. Hastanede tedavi altına alınan Gürbüz, 10 gün iş göremez raporu aldı.

SATIN ALDIĞIM TARLAYI VERMEMİ İSTİYORLAR

Yaşadıklarını anlatan Gazi Gürbüz, Geçen yıl memleketim Malatya'da tarla aldım. Aynı zamanda köylülerim olan bu kişiler, birkaç ay sonra yanıma gelerek satın aldığım tarlayı kendilerine vermemi istediler. Ben kabul etmeyince o zaman da beni darbettiler. Arnavutköy'de bulunan iş yerimi bastılar. Bunlar 3 kardeş. Sürekli almış olduğum tarlayı cüzi bir rakam karşılığında kendilerine satmamı istiyorlar. Sürekli tehdit ediyorlar. Benim almış olduğum tarla, bu kişilerin tarlasına yakın dedi.

Evine geldiği sırada pusuya yatan kişilerin saldırısına uğradığı belirtene Gazi Gürbüz, Ben aracımı park edip indikten sonra bunlar da otomobilden inerek, aracımın camını kırıp zarar verdiler. Daha sonra beni dövmeye başladılar. Bu sırada üzerimde 73 bin TL parayı da alarak beni gasbettiler. Bu paranın üzerimde olmadığını bir gün sonra fark ettim. Çünkü ben 24 saat kendimde değildim. Bu parayı da onların aldığını düşünüyorum. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Bu kişiler sürekli beni tehdit ediyorlar diye konuştu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen otomobilden inen 3 kişinin Gürbüz'ü darbettikleri, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Yaklaşık 2 ay önce yaşanan bir başka olayda ise Arnavutköy'deki iş yerine doğru yürüyen Gazi Gürbüz, yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından saldırıya uğradığı kayıtlara yansıdı. Saldırgan otomobile binerek uzaklaşırken, Gazi Gürbüz'ün koşarak otomobili kovaladığı görüldü.

SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK KAMERADA
SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK KAMERADA
SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK KAMERADA

YORUMLAR
500
Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga kamerada: 2 yaralı Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga kamerada: 2 yaralı İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement