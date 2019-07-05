Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
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Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

1 saat önce

SULTANGAZİ'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]


SULTANGAZİ'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta gerçekleşti. Yolda yürüyen Erdi Tanrıverdi silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, Erdi Tanrıverdi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıverdi'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdi Tanrıverdi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:31 Kaynak: DHA
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