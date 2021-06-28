Sultangazi'de sokaklarına doğal gaz verilmeyen vatandaşlardan İGDAŞ'a tepki

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde bir süre yapılan çalışmalarla bölgedeki tüm evlere doğal gaz alt yapısı tamamlanırken iddialara göre 2691. Sokakta yer alan 11 gecekonduya doğal gaz alt yapısı döşenmedi. Yapılan tüm başvurularının cevapsız bırakıldığını ve sokaktaki 11 gecekondu için doğal gaz verilmediğini kaydeden bölge halkı duruma tepki gösterdi.

"SUYUMUZ VAR, ELEKTRİĞİMİZ VAR AMA DOĞAL GAZ VERMİYORLAR"

İGDAŞ'a tepki gösteren Mahalle sakinlerinden Azamettin Aslan, "Sokakta bulunan bütün evlere doğal gaz verildi ama bizim buradaki 11 eve verilmiyor. Herhangi bir açıklama da yapılmıyor. Sanki bu evlerde yaşayanlar Türk vatandaşı değiller. Bize neden doğal gaz vermiyorlar? Bir açıklama yapsınlar. Evlerimizde suyumuz var, elektriklerimiz var, beyannamemizi veriyoruz, vergimizi ödüyoruz ama doğal gaza gelince vermiyorlar" dedi.

Sokaktaki doğal gaz altyapısını gösteren Aslan, "Bakın doğal gazın geldiği hat burası. Komşularımıza gidiyor, aşağı sokaklara gidiyor ama bizim tarafta yok. Bize sebebini söylesinler başımızın çaresine bakalım" şeklinde konuştu.

"SEBEBİNİ SÖYLESİNLER HAKKIMIZI ARAYALIM"

Bir diğer mahalle sakini Saliha Aslan ise "Sokakta yaşayanlar olarak dilekçemizi verdik. Herkese doğal gaz verildi bize ise 'olmuyor' dediler ama net bir cevap vermiyorlar. Sebebini söylesinler bizde hakkımızı arayalım. Benim yanımdaki evlerde doğal gaz var ama diğer yanımdaki 4 evde yok" dedi.

"ARTIK SOBA YAKMAMAK İÇİN TAŞINACAĞIM"

Evinde oksijen makinesi kullanan hastası olduğu için soba yakmak istemediğini belirten Gülfer Aslan, "Evimde hastam var Covid-19 hastalığına yakalandı şu anda oksijen destek makinesine bağlı. Biz 30 senedir burada yaşıyoruz ve çilesini çekiyoruz. Artık sırf soba yakmamak için burayı terk edip kiraya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Havva Aslan ise "Benim de herkes gibi huzurum olsun. Halen soba yakıyoruz kömür alması bir dert, odun alması bir dert, soba yakması bir dert. Ben rahatsızım ve istiyorum ki evimde doğal gaz olsun. Neden sokağımızda her yerde doğal gaz varken 11 evde yok. Biz de insanız doğal gazı versinler bizde kullanalım" dedi.