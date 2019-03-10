Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Sokakta Patlama

Sultangazi'de Sokakta Patlama

35 dakika önce

SULTANGAZİ'de park halindeki aracın yanında küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Sultangazi'de Sokakta Patlama, System.String[]
SULTANGAZİ'de park halindeki aracın yanında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. El yapımı bir patlayıcının neden olduğu olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı. 

 

Olay Sultangazi, 75. Yıl Mahallesi'nde saat 22: 15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler 1263 Sokak'taki kaldırıma el yapımı bir patlayıcı bıraktı. Bırakılan patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı çift yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları da patlamanın meydana geldiği yerde detaylı delil araştırması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla polis ekiplerinin kapattığı sokak tekrar açıldı. Polis ekipleri patlayıcıyı bırakan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:29 Kaynak: DHA

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