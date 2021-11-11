Sultangazi'de sönmeyen alev - Son Dakika

SULTANGAZİ'de iddiaya göre çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı. İtfaye ekipleri yangını su, kum ve toprak ile söndüremeyince, alev içindeki çöp konteynerinin içindekiler açılan çukura gömüldü, üzerine de köpüklü su boşaltıldı. Öte yandan bir kamyonetle çöp konteynerinin yanına gelen iki kişinin, konteynerin içine atık boşalttığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Esentepe Mahallesi 2875 Sokak'ta bulunan çöp konteynerine kimyasal madde atıldığı öne sürüldü. Kimyasal maddeden alevler çıkmaya başlayınca, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler şeritle sokağı trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren yangın sırasında ufak çaplı patlamalar yaşandı, sokağı dumanlar kapladı. Yangın suyla söndürülemeyince belediyeye bağlı ekipler, konteynere kum attı. Yangın kumla ve atılan toprakla da söndürülemeyince olay yerine kepçe çağrıldı. Konteynerin içindeki atıklar, kepçenin açtığı çukura gömüldü.

"ALT TARAFIMIZ SANAYİ KİMSAYAL ATIK ATTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Murat Sungurlu, "Alt tarafımız sanayi. Kimsayal atık attıklarını düşünüyoruz. İtfaiye geldi ama söndürümedi. Daha öncede bir kaç defa yaşandı" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIÖte yandan bir kamyonetle çöp konteynerinin yanına gelen iki kişinin, konteynerin içine atık boşalttığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul