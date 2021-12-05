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Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti - Son Dakika

Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti

05.12.2021 09:27

Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız parayı çalarak kayıplara karıştı Sultangazi'de bir spor kulübüne gelerek para çalan gencin rahat tavırları görenlere pes dedirtti.

Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız parayı çalarak kayıplara karıştı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir spor kulübüne gelerek para çalan gencin rahat tavırları görenlere pes dedirtti. Girdiği kulüpte rahatça gezen hırsız, 700 TL'yi aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, önceki gün 15.50 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, spor kulübüne giren hırsız, kasada bulunan 700 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden kulüp sorumluları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri parayı alan genci yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin girdiği spor kulübünde bir müddet ortalığı kolaçan ettikten sonra, rahatça çekmeceleri kontrol ettiği ve ardından ise parayı alarak sakince çıktığı görülüyor.

"Parasında değilim ama yakalanmasını istiyorum"

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan kulüp sorumlularından Cengiz Karataş, "16.00 civarlarında sevdiğim bir arkadaşım geldi. İçeride konuşuyorduk o an dikkatsizliğimize geldi. Bir tane genç içeriye girmiş. Kamera kayıtlarına da yakalandı. Geliyor çekmeceleri kurcalıyor, 600-700 TL civarında parayı alıyor ve gidiyor. İki dakikalık bir olay bizimde dikkatsizliğimize geldi. Parasında değilim ama yakalanmasını istiyorum. Böylelerinin yanına kalmasın, başkalarının canı da yanmasın tek isteğim bu. Sağ olsunlar memur arkadaşlar geldi ilgilendi, 'bulacağız' dediler ve bulurlar da" ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti
Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti
Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti
Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti

Türk Lirası, Sultangazi, Hırsızlık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti - Son Dakika
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