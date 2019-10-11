Sultangazi'de stratejik plana meclis onayı

Sultangazi Belediyesi'nin beş yıllık yol haritasını oluşturan 2020-2024 yılı stratejik planı mecliste kabul edildi.



Sultangazi Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanvekili Av. Hasan Esat İlhan başkanlığında yapıldı. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un da katıldığı oturumda 15 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin en önemli maddelerinden biri olan Sultangazi Belediyesi'nin 2020-2024 yılı stratejik planı ve performans programı meclis onayına sunuldu. 5 yıllık yol haritası, oy çokluğuyla kabul edildi.



Önemli projeleri anlattı



Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediyesi'nin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan stratejik planının ilçeye hayırlı olmasını diledi. Katılımcı, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Sultangazi'yi daha ileriye taşıyacaklarının da altını çizdi. Stratejik plan ile ilgili bilgilendirmeyi Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Yiğit yaptı. Yiğit, beş yıllık süre zarfında hayata geçirilecek önemli projeleri anlattı, soruları yanıtladı. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, çevreden yeşil alana, spordan kültürel faaliyetlere kadar bütün planlamanın Sultangazi halkının menfaatleri doğrultusunda yapıldığı vurgulandı.



"Hep birlikte daha iyiye"



Başkan Yardımcısı Yiğit, "Mevcut durumun analizini yaparak, iç ve dış paydaşlarımızı sürece katarak stratejik hedeflerimiz belirlenmiştir. Amacımız, "Hep birlikte daha iyiye" anlayışı ile Sultangazimizi örnek bir ilçe haline getirmektir" dedi. Olası bir deprem durumunda risk taşıyan binalarla ilgili kentsel dönüşüm faaliyetlerinin de stratejik planda ele alındığı vurgulandı. Yol haritasında belirtildiği gibi halkın sosyal yaşam kalitesinin artması için kapalı semt pazarları, mahalle hizmet tesisleri, taziye evleri, kadın meslek edindirme kursları gibi hizmetlerinin artarak ilçeye kazandırılacağı anlatıldı. Gençleri ön plana çıkaran projelerle çağı yakalamış, geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesi çabasında olunduğu da belirtildi. - İSTANBUL