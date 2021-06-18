Sultangazi'de su tahliyesi devam ediyor - Son Dakika

Sultangazi'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle suyla dolan sokakta araçlar mahsur kaldı. Bazı binaların giriş katlarını su basarken, ekiplerin su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla dolmuş ve sokakta bulunan 3 araç suda mahsur kalmıştı. Yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını da su bastı. Su baskını nedeniyle bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

(Selim Bayraktar - Gülşah Kahveci/İHA)