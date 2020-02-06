Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı - Son Dakika
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Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı.

Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kent genelinde olumsuzluklar yaşanmaması için kar önlemleri alındı. Sabah saatlerinde Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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