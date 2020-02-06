Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı - Son Dakika

Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı
6 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kent genelinde olumsuzluklar yaşanmaması için kar önlemleri alındı. Sabah saatlerinde Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı. - İSTANBUL
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