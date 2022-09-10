SULTANGAZİ'DE SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ

Sultangazi Belediyesi, bu yıl sünnet ettirdiği bin 500 çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı bir Sünnet Şöleni düzenledi. Çocuklara ücretsiz sünnetlik kıyafetleri dağıtılan şölende Youtuber Sertaç Abi Söyleşisi, DJ performansı ve ikramlarla renkli görüntüler oluştu.

Bu yıl, 4-12 yaş aralığındaki bin 500 çocuğu sünnet ettiren Sultangazi Belediyesi, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir Sünnet Şöleni düzenledi. Şölene, Sultangazi İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye, sünnet olan bin 500 çocuğun ayakkabı, pantolon, gömlek, pelerin, asa, şapka, kuşak, maşallah yazısı ve papyondan oluşan sünnetlik takımlarını ailelerine ücretsiz olarak takdim etti. Ardından bir kortej eşliğinde şölen alanına geçildi.

'UZUN ZAMANDIR SÜNNET ŞÖLENİYLE İLGİLİ TALEPLER VARDI'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yaklaşık bin 500 çocuğun sünnet merasimini yaptıklarını ifade ederek, 'Bugün Sultangazi'de çok güzel bir sünnet şöleninde hep beraber bir aradayız. Yaklaşık bin 500 çocuğumuzun sünnet ettirdik. Kesimleri tamamlanmış oldu. Erkeklik dönemlerine böylece girmiş oldular. Sultangazi'de bu görmüş olduğunuz pırıl pırıl çocuklarımızın mutluluğu için bir aradayız. Onların huzuru için, neşesi için bir aradayız. Onları güler yüzlü gördüğümüzde, annelerini, babalarını mutlu gördüğümüzde en az onlar kadar mutlu oluyoruz' dedi.

Uzun zamandır sünnet şöleniyle ilgili talep olduğunu söyleyen Dursun, 'Çocuklarını sünnet etmek isteyen komşularımız vardı. Biz de Sultangazi etkinlik alanımızda bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Bin 500 çocuğumuz bugün burada huzur bulacak. Palyaçolarla, çeşitli gösterilerle burada mutlu olacaklar. Sünnet şölenlerini yapacağız. Küçük bir konserle de inşallah nihayete erdirmiş olacağız. Okul öncesinde onlara güzel bir armağan sunmuş olduk. Hayatları boyunca mutluluklar diliyorum. Ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Sultangazi'yle daha güzel işlerin olması için hep beraber gayret edeceğiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz' diye konuştu.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Müzik eşliğinde animatör gösterileri, pamuk şeker ve macun şekeri ikramları, DJ performansı, rengarenk vosvoslarla hatıra fotoğraflarıyla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Şölende sahne alan Youtuber Sertaç Abi'nin söyleşisi de beğeni topladı.