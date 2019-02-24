Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Suriyeli Ailenin Kaldığı Eve Silahlı Baskın; 1 Ağır Yaralı

Sultangazi'de Suriyeli Ailenin Kaldığı Eve Silahlı Baskın; 1 Ağır Yaralı

7 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-İSTANBUL DHASultangazi'de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi.

Sultangazi'de Suriyeli Ailenin Kaldığı Eve Silahlı Baskın; 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-İSTANBUL DHA

Sultangazi'de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. 7 kişinin yaşadığı öğrenilen evde 1 kişi başından silahla vurularak, ağır yaralandı.

Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Suriyeli ailenin evine saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz, maskeli 4 kişi geldi. Eve giren şüpheliler içeride bulunan 7 kişilik aileyi etkisiz hale getirdi. Şüpheliler evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından vurdu. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, evde bulunan yakınları da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan Suriyeli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen polis binanın girişini şerit çekerek kapattı. Polis evde ve bina girişinde delil aradı. Saldırı sırasında evde bulunan diğer 6 kişinin tercüman yardımıyla bilgisine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

-Zırhlı polis aracının önlemi

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:15 Kaynak: DHA

Polis, Sultangazi, 3. Sayfa
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