Sultangazi'de Suriyeli iş yeri sahibini gasp eden zanlılar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de Suriyeli iş yeri sahibini gasp eden zanlılar kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de Suriyeli iş yeri sahibini gasp eden zanlılar kamerada

7 saat önce

Sultangazi'de geçtiğimiz Salı günü Suriyeli iş yeri sahibi Mohamad B. isimli şahısı gasp eden Ahmet N. ve Abdullah U. isimli iki zanlı yakalandı.

Sultangazi'de geçtiğimiz Salı günü Suriyeli iş yeri sahibi Mohamad B. isimli şahısı gasp eden Ahmet N. ve Abdullah U. isimli iki zanlı yakalandı. Zanlıların kaçışları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sultangazi'de 18 Şubat tarihinde saat 21.30 sularında Suriyeli Mohamad B. isimli şahsı gasp eden ve 600 TL'sini alan iki zanlı, kayıplara karıştı. Mohamad B.'nih ihbarı üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarını saatlerce inceledi. Yapılan çalışmanın ardından Ahmet N.(19) ve Abdullah U.(18) isimli zanlılar polis tarafından yakalandı. Zanlıların olayın ardından kaçışları, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli Ahmet N. ve Abdullah U. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

(İHA)

Sultangazi'de Suriyeli iş yeri sahibini gasp eden zanlılar kamerada

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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