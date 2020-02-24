SULTANGAZİ'DE SURİYELİ İŞ YERİ SAHİBİNİ SİLAHLA GASP EDEN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE SURİYELİ İŞ YERİ SAHİBİNİ SİLAHLA GASP EDEN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE SURİYELİ İŞ YERİ SAHİBİNİ SİLAHLA GASP EDEN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

6 saat önce

Sultangazi'de Suriyeli işyeri sahibine silah göstererek kasadaki paraları gasp eden iki şüpheli, yakalandı.

SULTANGAZİ'DE SURİYELİ İŞ YERİ SAHİBİNİ SİLAHLA GASP EDEN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]
Sultangazi'de Suriyeli işyeri sahibine silah göstererek kasadaki paraları gasp eden iki şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz Salı Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mohamad B.'nin buradaki işyerine giren iki şüpheli silah göstererek kasadaki 600 lirayı gasp etti. Şüphelilerin dükkandan çıkmasının ardından Mohamad B. polise ihbarda bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları yol üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelilerin Ahmet N.(19) ve Abdullah U.(18) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyet ekiplerince evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda Mohamad B.'ye gösterdikleri kurusıkı tabanca ve gasp ettikleri 600 lira ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin kaçması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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