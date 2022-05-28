Sultangazi'de sürü halinde gezen köpekler kedileri öldürdü

SULTANGAZİ'de sürü halinde gezen köpekler, 2 farklı noktada kedileri parçalayarak öldürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi'de sürü halinde gezen köpekler, Cebeci ve Uğur Mumcu Mahallelerinde saldırdıkları kedileri parçalayarak öldürdü. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürü halinde gezen köpeklerin saldırdıkları kedileri parçalayarak öldürdükleri, o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşın, "Kaçıncı kedi parçalayışları? Kediyi aldılar, gidiyorlar. Kedi ağzında, yazık. Bu köpekleri alsınlar" dediği duyuluyor.

"ONLARIN YAŞAYABİLECEĞİ DOĞA YOK"