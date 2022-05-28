Sultangazi'de sürü halinde gezen köpekler kedileri öldürdü

SULTANGAZİ'de sürü halinde gezen köpekler, 2 farklı noktada kedileri parçalayarak öldürdü. O anlar kameralara yansıdı.
Sultangazi'de sürü halinde gezen köpekler, Cebeci ve Uğur Mumcu Mahallelerinde saldırdıkları kedileri parçalayarak öldürdü. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürü halinde gezen köpeklerin saldırdıkları kedileri parçalayarak öldürdükleri, o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşın, "Kaçıncı kedi parçalayışları? Kediyi aldılar, gidiyorlar. Kedi ağzında, yazık. Bu köpekleri alsınlar" dediği duyuluyor.
"ONLARIN YAŞAYABİLECEĞİ DOĞA YOK"Görüntülerin üzücü olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Volkan Altay, "Bu durum iki kaynaktan dolayı olabilir. Biri avcı köpek dediğimiz kısım. Bu hayvanın doğasında ve yaratılışında olan bir özellik. Bu özelliğe sahip köpekler avlanma ihtiyacı duyarlar. Bu daha sıkıntılı köpekler de oluyor. Bunun yanında ise, 'edinsel' dediğimiz sonradan edindiği saldırganlık olabiliyor. Bunun da birçok nedeni var. Belki yavruyken bir insandan gördüğü veya kediden gördüğü şiddetten olabiliyor, yönlenebiliyor. Bir karın ağrısı, dahili bir hastalığı olduğun da aynı insandaki gibi bu sefer saldıracak bir yer arıyor. Bu hayvanların doğası gereği alfa dediğimiz lider bir köpek var. ve sürü halinde gezerler. Onların yaşayabileceği bir doğa yok. Şehirde kalınca böyle sıkıntılar oluşabiliyor. Onların yaşam alanı ile bizim yaşam alanımız birleşince sıkıntı yaşanıyor. Bu saldırganlıklar bazen insana da olabiliyor, bazen de kedileri de olabiliyor. Bazen de otomobillere saldırıyor, tamponlarını sökebiliyorlar. Bu tamamen sürüleri alfa köpeğin davranışıyla bağlantılı.Eğer bu köpeklerin avcı ya da insanlara yönelmiş bir akresiyonu varsa, o zaman tabii ki insana da saldırabilirler. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Yaş otun yanında kur otun da yanmaması gerekiyor. Dost köpekler de var. 'İnsan sağlığına tehlikeli mi? yoksa bizimle beraber dostça yaşayacak köpekler mi?' bu konuda belediyelerin doğru kararlar alarak, karar alması gerekiyor" dedi.
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