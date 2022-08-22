İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ MERDİVEN BOŞLUĞUNA DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ MERDİVEN BOŞLUĞUNA DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

22.08.2022 02:23
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ MERDİVEN BOŞLUĞUNA DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, dükkanın korkuluklarını çarptıktan sonra merdiven boşluğuna girdi.

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, dükkanın korkuluklarını çarptıktan sonra merdiven boşluğuna girdi. Aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 HB 561 plakalı hafif ticari aracı kullanan Osman Öz, Fevzi Çakmak Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesişme noktasına geldiği esnada henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce bir dükkana ait korkuluklara çarptı ardından da merdiven boşluğuna devrildi. Kaza sonrası çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ozman Öz'ü ayakta kontrol etti.

MERAKLI VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI

Çekici ile vincin hafif ticari aracı çekmek için çalışma başlattığı sırada, çevredeki meraklı vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü almak için birbiriyle yarıştı. Hafif ticari araç, vinç ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

KARŞIDAN GELEN ARACA VURMAMAK İÇİN BURAYA KIRDIM DİREKSİYONUKazayı yapan sürücü Osman Öz, "Karşıdan gelen araca vurmamak için buraya doğru kırdım direksiyonu" dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ MERDİVEN BOŞLUĞUNA DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ MERDİVEN BOŞLUĞUNA DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika
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