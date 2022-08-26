SULTANGAZİ'DE KAMYONETİ CAMINDAN İÇERİ ATLAYARAK DURDURDU - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE KAMYONETİ CAMINDAN İÇERİ ATLAYARAK DURDURDU

26.08.2022 10:35
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİ CAMINDAN İÇERİ ATLAYARAK DURDURDU

SULTANGAZİ'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuştan aşağı kaydı.

SULTANGAZİ'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuştan aşağı kaydı. Durumu kamyonet kendisine çarpınca fark eden şoför, aracın camından içeri atladı. Şoförün el frenini çekerek kamyoneti durduğu anlar kameraya yansıdı.

Özel şirkette dağıtım personeli ve şoför olarak çalışan bir kişi, 23 Ağustos Salı günü öğlen saatlerinde Gazi Mahallesi'nde yol kenarına kullandığı kamyoneti park etti. Daha sonra araçtan inen şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet yokuştan kaymaya başladı. Kamyonet, o sırada cep telefonuyla oyalanan şoföre çarptı. Şoför, önce kamyoneti durdurmaya çalıştı, daha sonra kamyonetin açık olan camından içeri sarkarak, el frenini çekti.

O ANLAR KAMERADA

Kayan kamyoneti şoförün durdurduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, park halindeki kamyonetin kaymaya başladığı ve şoföre çarptığı, şoförün o anki şaşkınlıkla önce kamyonetin kapalı kasasını tuttuğu, daha sonra koşarak açık olan ön camından içine atlayarak durdurmayı başardığı görülüyor.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Öte yandan Uğur Mumcu Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazartesi günü caddeden sokağa giren otomobil sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarptı ve durmadan yoluna devam etti. O anlar da bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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