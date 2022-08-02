"O ANLAR KAMERADA"Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı, çocuğun savrulduktan sonra yerden kalkarak, annesinin yanına doğru koştuğu görülüyor. Motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği, sokaktaki kişilerin arkasından bağırıp çağırdığı görüntülere yansıyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL -SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLET YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA ÇARPTI, SÜRÜCÜ DURMAYIP DEVAM ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.