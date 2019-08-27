Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de sürünerek hırsızlık yaparken kameraya yakalandı
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Sultangazi'de sürünerek hırsızlık yaparken kameraya yakalandı

1 saat önce

Sultangazi'de bir kişi, girdiği pide fırınında çevredekilerin kendisini fark etmemesi için yerde süründükten sonra kasada bulunan 600 lira ile cep telefonunu çaldı.

Sultangazi'de sürünerek hırsızlık yaparken kameraya yakalandı, System.String[]

Sultangazi'de bir kişi, girdiği pide fırınında çevredekilerin kendisini fark etmemesi için yerde süründükten sonra kasada bulunan 600 lira ile cep telefonunu çaldı. Pideleri yiyerek karnını da doyuran şüphelinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 02.20 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, İsmail Gün'e ait pide fırınına sürgülü camın kilidini kırarak girdi. Şüpheli, dışarıdan görmemeleri içinde yerde sürünerek kasanın bulunduğu yöne doğru ilerledi. İşyerinde dakikalarca kalan şüpheli, kasada ve sadaka kutusunda bulunan toplam 600 lira para ve işyerine ait cep telefonunu aldı. Yaklaşık 40 dakika içeride kalan şüpheli, karnını da doyurdu. Karnını doyurduktan sonra ise işyerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Pide fırınının sahibi İsmail Gün, "Kimliği belirsiz bir kişi gece içeri giriyor. İçeride kasamızda bulunan bir miktar paramızı alıyor. Aldıktan sonra dükkanımıza müşterilerimiz tarafından sipariş verilen cep telefonunu alıp gidiyor. Olayın yaşandığı günden beri mağduruz. Cep telefonunda bulunan hat bizim adımıza değil. Başka bir arkadaşımızın adına kayıtlı. Kendisi de burada olmadığı için dükkanımız teklemiş durumda, siparişlerimiz baya aksamış durumda. Maddi yönden aldığı 600 lira ama geride bıraktığı zarar 3 4 bin TL'yi buldu. Bizim döner camımız var. O camı açıp, sürünerek içeri girip olayı gerçekleştiriyor. Sadaka kutusunda bulunan paraları da alıyor. İçeride kaldığı sürece içinde kendi karnını doyurmuş. Kaşardır, sucuktur, koladır ciddi anlamda kendince bir şeylerle uğraşmış" dedi. Polis, görüntülerdeki kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelinin sürünerek pidecide ilerlemesi
-Kasayı karıştırması
-Paraları alması
Detaylar
AKTÜEL
-Pide fırınından detaylar
-Pide fırını sahibi ile röp.
-Hırsızlığın olduğu kasa
Detaylar


- İstanbul
İsmail Gün, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
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