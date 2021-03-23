SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA MEYDAN DAYAĞI

23.03.2021 10:03

SULTANGAZİ'de 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişi, kardeşlerin akrabaları ve çevredekiler tarafından feci şekilde dövüldü.

SULTANGAZİ'de 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişi, kardeşlerin akrabaları ve çevredekiler tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İşten çıkan H.G. ve ablası H.G., akrabaları olan İ.G., ile buluşmak üzere saat 21.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan otobüs durağı yakınlarında beklemeye başladı. Bu sırada M.F ve A.Ş.E., iki kız kardeşin yanına yaklaşarak, iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. M.F ve A.Ş.E., kız kardeşlerin tepki göstermesine rağmen sözlü tacizlerine devam etti.

Bunun üzerine kız kardeşler otobüs durağında otobüs bekleyen vatandaşlardan yardım istedi. Bu esnada iki kardeşin yakın akrabaları da kendisini bekleyen kız kardeşlerin yanına geldi. Olup biteni öğrenen akraba İ.G. ve vatandaşlar, iki taciz şüphelisini feci şekilde dövmeye başladı. İ.G., yerde bulduğu bir sopayla iki kişiye vurdu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, iki taciz şüphelisini kalabalığın arasından alarak gözaltına alındı. Tacize uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KORKUDAN KONUŞAMIYORDU

Olay anını anlatan Gökhan Yıldırım isimli vatandaş, Dün akşam otobüs durağında beklerken kalabalık bir grubun iki kişiyi dövdüğünü gördüm. Kalabalık grup kalabalıklaşıyordu. Olay yerinde bulunan bayanlar, tacize uğrayan bayanlara destek olmaya çalıştı. Bayanlardan biri korkudan konuşamıyordu. Yanlarına gittiğimde durağın yanında bekleyen bayanları taciz ettiklerini öğrendim. Emniyet güçlerine haber verdik. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri şüphelileri gözaltına aldı dedi.

SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA MEYDAN DAYAĞI
SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA MEYDAN DAYAĞI
SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA MEYDAN DAYAĞI
SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA MEYDAN DAYAĞI

Edirne, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika


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