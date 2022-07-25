Sultangazi'de kadın, kendisini takip eden adam tarafından 3 kez bıçaklandı - Son Dakika
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Sultangazi'de kadın, kendisini takip eden adam tarafından 3 kez bıçaklandı

25.07.2022 10:01
Sultangazi'de kadın, kendisini takip eden adam tarafından 3 kez bıçaklandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Ayfer Orak isimli kadın, kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalanarak polise teslim edildi.

Sultangazi'de Ayfer O., kendisini takip eden Abdullah K. tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer O. evine giderken kendisini takip eden Abdullah K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer O.'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah K. hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi. Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti. Öte yandan yaralı kadının ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi. Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de kadın, kendisini takip eden adam tarafından 3 kez bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de kadın, kendisini takip eden adam tarafından 3 kez bıçaklandı - Son Dakika
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