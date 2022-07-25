SULTANGAZİ'DE TAKİP ETTİĞİ KADINI SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLADI - Son Dakika
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE TAKİP ETTİĞİ KADINI SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLADI

25.07.2022 10:19
SULTANGAZİ'DE TAKİP ETTİĞİ KADINI SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLADI

SULTANGAZİ'de Ayfer Orak (34), kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı.

SULTANGAZİ'de Ayfer Orak (34), kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak, evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi. Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.

Öte yandan Ayfer Orak'ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

Mahalle sakini Sercan Geyhan, Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış dedi.

YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE TAKİP ETTİĞİ KADINI SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLADI SULTANGAZİ'DE TAKİP ETTİĞİ KADINI SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLADI Sultangazi'de gecekondu alev alev yandı Sultangazi'de gecekondu alev alev yandı Çalıştığı şantiyede ölü bulundu Çalıştığı şantiyede ölü bulundu
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TAKİP ETTİĞİ KADINI SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:10 Kremlin'den sızdırılan iddialar gündem oldu! Putin'in hastalığının kötüye gitmesi sonrası devlet başkanlığı görevi için tartışmalar başladı
10:01 Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
09:35 Trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer'in, teşkilat için çekilen klipte bayrak taşıdığı ortaya çıktı
09:28 Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor
09:25 Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı
09:21 Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı
09:18 Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:12 Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 10:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE TAKİP ETTİĞİ KADINI SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement