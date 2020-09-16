SULTANGAZİ'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL İKİ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Hamza Yerlikaya Alt Geçidi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünden Sultangazi yönüne seyir halinde olan 07 ZB 492 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Şefik Tutumeri, Cumhuriyet Mahallesi Hamza Yerlikaya Alt Geçidi'nde bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak karşı yöne geçti. Bu sırada karşı yönde seyir halinde olan Hüseyin Bozkurt yönetimindeki 34 AZ 6412 plakalı minibüse çarpan otomobil, daha sonra Gürkan Karaca yönetimindeki 34 DG 5512 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Şefik Tutumeri'nin yardımına Bozkurt ve Karaca koştu. Emniyet kemeri takmadığı öne sürülen Tutumeri'n kaza sırasında sürücü koltuğundan yan koltuğa geçtiği görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALLAH'TAN ARABADAN FIRLAMADI

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Gürkan Karaca, Biz diğer araçla aynı yöne seyir halindeyken, arkadaş hızlı mı geldi bilmiyorum. Ben fark edemedim ama hızlı geldi. Önce beyaz ticari minibüse vurdu, ondan sonra benim arabaya vurup durdu. Benim kullandığım kamyon ile kafa kafaya çarpıştık. Bana vurduktan sonra beni duvara doğru fırlattı. Ben direk sürücünün yardımına koştum. Muhtemelen sürücünün emniyet kemeri takılı değildi. Yardımına geldiğimde arkadaş aracın sağ taraftaydı. Allah'tan arabadan fırlamadı dedi.

Hastanedeki tedavisi devam eden Mehmet Şefik Tutumeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.