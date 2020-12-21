Sultangazi'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

SULTANGAZİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce takla attı, ardından refüje çarptı. Kazada sürücü aracından yara almadan çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Sultangazi- Arnavutköy Yolu meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş olan yolda Hatice Duman'ın kullandığı 34 EN 3948 plakalı otomobil, Sultançiftliği Mahallesi Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce takla atan otomobil, ardından orta refüje çarptı. Sürücü Duman, kazayı yara almadan atlatırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yakınlarına haber veren Hatice Duman'ın anne ve babası olay yerine geldi. Kızları Duman'ın iyi olduğunu gören anne ve baba rahat bir nefes aldı.