Sultangazi'de taklit ayakkabı operasyonu
4 saat önce
Sultangazi'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu taklit ayakkabı ürettiği gerekçesiyle baskın yapılan imalathanedeki 7 kişi gözaltına alındı.
Sultangazi Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:33 Kaynak: AA
'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu taklit ayakkabı ürettiği gerekçesiyle baskın yapılan imalathanedeki 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi
131. Sokak'taki bir binanın alt katındaki imalathanede ünlü markaların taklidi olan ayakkabılar üretildiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.
İmalathaneye düzenlenen operasyonda, çok sayıda taklit ayakkabı ele geçirildi. Operasyon sırasında imalathanede çalışanların polise karşı koyması üzerine, olay yerine takviye ekipler çağrıldı.
Taklit ayakkabılara el koyan polis ekipleri, imalathanedeki 7 kişiyi gözaltına aldı.
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