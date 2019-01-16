Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Taksi Sürücüsünü Gasp Eden Şüpheliler Yakalandı

Sultangazi'de Taksi Sürücüsünü Gasp Eden Şüpheliler Yakalandı

20 dakika önce

İstanbul'da, bir taksi şoförünü gasp ettiği ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

Sultangazi'de Taksi Sürücüsünü Gasp Eden Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da, bir taksi şoförünü gasp ettiği ileri sürülen 4 kişi yakalandı. Yakalananların terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve sürücüyü daha önce de örgüt adına tehdit ettikleri öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde DHKP-C üyelerince tehdit edilerek gasp edildiğini ileri süren bir taksi sürücüsü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit ve gasp olayına karıştıkları iddia edilen B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. isimli 4 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yakalananların terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve sürücüyü daha önce de örgüt adına tehdit ettikleri öne sürüldü. Zanlıların 4'ü de tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

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