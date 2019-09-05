Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de tamirhane deposunda yangın (4)
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Sultangazi'de tamirhane deposunda yangın (4)

3 saat önce

SULTANGAZİ'de araç parçalarının bulunduğu tamirhane deposunda yangın çıktı.

Sultangazi'de tamirhane deposunda yangın (4), System.String[]

SULTANGAZİ'de  araç parçalarının bulunduğu tamirhane deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan depoyu söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki tamirhane deposunda, saat 12.30 sıralarında  henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Polis ekipleri de caddeyi tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Alevler, depodaki 2 iş makinesi ile bitişikteki otomobil tamirhanesine de sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

- İstanbul

Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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