Yapılan incelemelerde, E.A'nın olay yerine babası R.A. ile geldiği ve tartışma çıktıktan sonra iki şüphelinin N.A'yı ellerinden bağlayarak sopayla darbettiği, R.A'nın daha sonra eşini silahla yaraladığı belirlendi.

Kaynak: AA

Sultangazi, Habipler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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