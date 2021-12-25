Son dakika... Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

SULTANGAZİ'de elinde taşla hastaneye girerek dehşet saçan ve hastaneden bir adet telefon da çaldığı iddia edilen şüpheli Oğuzcan Y. tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi'de bulunan özel hastanede yaşandı. İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi. Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı. Oğuzcan Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.