Sultangazi'de tavanı çöken atölyenin bulunduğu bina mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de tavanı çöken atölyenin bulunduğu bina mühürlendi - Son Dakika

Sultangazi'de tavanı çöken atölyenin bulunduğu bina mühürlendi

6 saat önce

Sultangazi'de tavanı çökerek bir işçinin yaralandığı atölyenin bulunduğu iki katlı bina çökme riski nedeniyle mühürlendi.

Sultangazi'de tavanı çökerek bir işçinin yaralandığı atölyenin bulunduğu iki katlı bina çökme riski nedeniyle mühürlendi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2596. Sokak üzerinde iki katlı bir binanın 1. katında sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı, aşırı yük nedeniyle çökmüş ve göçük altında kalan bir işçi yaralı olarak kurtarılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki katlı binanın kolonlarında çatlakların olduğu tespit edildi. Bina, yapılan incelemenin ardından Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Sultangazi'de tavanı çöken atölyenin bulunduğu bina mühürlendi

Sultangazi, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:52 Kaynak: DHA
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