Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi hastanelik oldu
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi hastanelik oldu

Sultangazi'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi hastanelik oldu

7 saat önce

Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu.

Sultangazi'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu. 51 kişi taburcu olurken 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde verilen bir mevlitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri pilav sonrası 53 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi gitti. Zehirlendikleri iddia edilen kişiler tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Sultangazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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