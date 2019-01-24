Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Tek Katlı Evde Yangın: 4 Yaralı

Sultangazi'de Tek Katlı Evde Yangın: 4 Yaralı

1 saat önce

Sultangazi'de tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Sultangazi'de Tek Katlı Evde Yangın: 4 Yaralı, System.String[]
Sultangazi'de tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 584. Sokak'ta bulunan ve 4 Suriyelinin kaldığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, içeride kalan 4 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:25 Kaynak: AA

İtfaiye, Sultangazi, Güncel
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