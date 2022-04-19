Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

19.04.2022 09:19
Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

SULTANGAZİ'de iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında, saldırıdan kaçan 2 kişi, açık olan iş yerine sığındı. Bu kez de grup, bir başka kişiye saldırdı. Sokakta yere düşen bu kişi de tekmelerin hedefi olmaktan kurtulamadı. Yaşanan kavga anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
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kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika


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