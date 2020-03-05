Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika
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Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın

6 saat önce

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL DHASultangazi'de bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'taki bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde, çalışanların öğlen yemeğinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerine gelen bir çalışan yoğun dumanları görerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle atölye içinde bulanan kumaş parçalarının büyük bölümü yandı.

Atölye çalışanı Ömer Durnaz, 'Yemeğe çıktık. 15 dakika sonra geldiğimizde dükkan yanıyordu. İtfaiyeye gelip söndürdü. Biraz hasar var. Mal kaybı var dedi.

Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın

Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:31 Kaynak: DHA
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