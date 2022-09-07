SULTANGAZİ'DE 175 BİN LİRA DEĞERİNDE CEKET ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

SULTANGAZİ'de tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çalan iki şüpheli yakalandı.Şüphelilerin atölyeden ceketleri çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Eylül Pazar günü saat 07.00 sıralarında, iddiaya göre 2 hırsız, Sultangazi tekstil atölyesinin önüne çalıntı olduğu öne sürülen bir araçla geldi. Atölyenin kapısındaki iki kilidi de kırarak içeri giren hırsızlar, masanın üzerindeki 750 deri ceketi ve 100 parça dikimi tamamlanmamış deri ceketi çalarak kaçtı. Hırsızların daha önce de 7 farklı dükkana girdiği ve çalıntı araba ile hırsızlık yaptığı öne sürüldü. Hırsızların geldikleri araçla kaçttığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin takibiyle yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"PİYASA DEĞERİ 175 BİN LİRAYDI"

Tekstil atölyesi sahibi Mehmet Yalçın "Pazar sabahı 07.30'ta buraya girmişler. Dükkan sahibi beni aradı, geldiğimde kapı açıktı. Kapıda 2 kilit vardı, 2'si de kırılmış. Masanın üzerinde 750 deri ceket, bitmemiş de 100 parça ceket vardı, hepsi götürülmüş. Piyasa değeri 175 bin liraydı yani o da benim işçiliğim. Markalı deri ceketlerdi. Eline ne geldiyse almış gitmişler. 10 dakika içerisinde her şeyi alıyorlar. Bu hırsızlar 7 farklı yere girmişler" dedi.

Görüntü dökümü-----------------------Şüphelilerin araçla kaçış anı -Girdikleri başka bir dükkandan kamera kaydı-Deri ceketin fotoğrafı-Mehmet Yalçın ile röportaj -Atölyeden detaylar -Atölyenin dışından detay

- İstanbul