Sultangazi'de tekstil işçisi pres makinesi ile çalıştığı esnada metal süs malzemesini parmağına çaktı - Son Dakika

Sultangazi'de tekstil işçisi pres makinesi ile çalıştığı esnada metal süs malzemesini parmağına çaktı

İSTANBUL - Sultangazi'de dikkatsiz tekstil işçisi pres makinesi ile çalıştığı esnada metal süs malzemesini parmağına çaktı. Tedavi için Hastaneye giden işçinin parmağından metali çıkaramayan doktor, hastaneye itfaiye çağırıldı.

Olay,önceki gün Sultangazi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yusuf Akgün isimli şahıs çalıştığı tekstil işinde bir anlık dalgınlık sonucu pres makinesi ile çalıştığı esnada metal parmağına saplantı. Acı içinde kıvranan Akgün, iş yeri yetkilileri tarafından hemen Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından röntgeni çekilen parmağın kemik dokusunun zarar görmediği anlaşıldı. Metali bulunduğu yerden çıkartamayan doktor ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yaptıkları kontrolde metale müdahale edemeyeceklerini ancak cerrahi operasyon ile çıkartılabileceği bilgisini verdi. Ekiplerin hastaneden ayrılmasının ardından bir kez daha parmağı kontrol eden doktor tekrar müdahale etme şansı olmadığını ancak ambulans ile farklı bir hastaneye sevk edebileceği ve bunun da biraz zaman alacağı bilgisini verdi. Bu kadar bekleyemeyeceğini belirten Yusuf Akgün'ün ise hastaneden ayrılarak kendi imkanları ile gittiği farklı bir hastanede yapılan cerrahi operasyon sonucunda metalin parmağından çıkartıldığı öğrenildi.