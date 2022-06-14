Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı - Son Dakika
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Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı

14.06.2022 09:55
Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı

SULTANGAZİ'de tamir için müşteri tarafından getirilen cep telefonunun bataryası patladı.

SULTANGAZİ'de tamir için müşteri tarafından getirilen cep telefonunun bataryası patladı. Paniğe neden olan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise getirdi. Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev alarak, patladı. İş yeri sahibi Kenan Güneş, cep telefonunu eline alarak dışarı çıktı. Bu esnada içeride bulunan müşteri de yaşanan panik üzerine koşarak dışarı çıktı.

"BATARYALARDA DURP DURURKEN PATLAMA OLMAZ"Patlama anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansırken, yaşananları anlatan iş yeri sahibi Kenan Güneş, "Bir tane müşterimin tamir edilmesi için telefonu geldi. Telefonun bataryasının değişmesini istedi. Ben de bataryayı değiştirirken iş dalgınlığından dolayı cımbızla temas esnasında patlama ve ateşleme oldu. O esnada diğer ürünler zarar görmesin diye telefonu direkt dışarı çıkardım. Ateş çıkınca bir anda panik yaşadık. Bizim de biraz hatamız var. Demir metal bir parçanın telefon ile teması olmaması lazım. İş dalgınlığından dolayı kaynaklanan bir durum oldu. Durup dururken bataryalarda patlama olmaz" dedi.


Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı
Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı
Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı
Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı
Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı
Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı
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Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sultangazi'de telefon bataryası böyle patladı - Son Dakika
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