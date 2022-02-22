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Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti - Son Dakika

Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti

22.02.2022 11:33
Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti

KORONAVİRÜSTEN korunmak için kullanılan maskelerin rastgele çevreye atılması, kirlilik yaratıyor.

KORONAVİRÜSTEN korunmak için kullanılan maskelerin rastgele çevreye atılması, kirlilik yaratıyor. Sultangazi'de bir kişinin kullandığı maskeyi yere attığı anlar güvenlik kamerasına yansırken bu durumdan en çok ilçede görev yapan temizlik görevlileri şikayetçi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından hayatın bir parçası olan cerrahi maskeler, tıbbi atık olarak kabul ediliyor. Kullanılıp atılan maske ve eldivenler tehlike saçarken, Sultangazi'de görevli temizlik personelleri, kullanılmış maske ve eldivenlerin sokaklarda yere atılmasından şikayetçi.  Vatandaşlara çağrıda bulunan temizlik görevlisi Ercan Öcebe, "Sokak aralarında, genellikle kaldırım kenarlarında aşırı derece yere atılmış maskeler var. Kullanılmış maskelerin yere atılması sağlığa ve çevreye zararlı. Bizim daha iyi temizlik çalışması yapabilmemiz için çevreye ve çalışanların emeğine saygı göstermek için lütfen maske ve eldiven atmayalım" dedi.

Bir başka temizlik görevlisi Abdullah Kalaycıoğlu ise, "Sabah bizler işbaşı yaptığımızda caddeler, sokaklar ve okul önlerinde kullanılmış maske ve eldivenlerin yere atıldığını görüyoruz. Özellikle okul paydos saatlerinde 100 öğrenciden 40'ı okulda kullandıkları maskeleri yere atıyor. Vatandaşlarımızdan, sağlıklı bir yaşam için kullanmış oldukları maske ve eldivenleri yere atmamalarını rica ediyorum. Yere atılan bu tıbbi atıklardan dolayı bizlerde ister istemez tedirgin oluyoruz. Salgın da en riskli meslek kategorisinde olanlardanız" diye konuştu.   Öte yandan, sokak ve caddelerde yere atılan cerrahi maskelerin yanı sıra bir vatandaşın ağzından çıkardığı maskeyi yere attığı anlar kameraya yansıdı.


Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti
Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti
Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti
Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti
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Koronavirüs, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti - Son Dakika


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