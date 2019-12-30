SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN FIRTINADA ZOR ANLARI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN FIRTINADA ZOR ANLARI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN FIRTINADA ZOR ANLARI

6 saat önce

Görevlinin plastik çöp arabası fırtınada yola sürüklendi.

SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN FIRTINADA ZOR ANLARI, System.String[]

-Görevlinin plastik çöp arabası fırtınada yola sürüklendi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sultangazi'de temizlik görevlisi zor anlar yaşadı. Görevlinin plastik çöp arabası ise fırtınada yola sürüklendi.

İstanbul'da etkisini artıran fırtına, Sultangazi'de temizlik görevlisine zor anlar yaşattı. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ağzı açık olan poşetlerden çöplerin dışarıya yayılmasını önlemek isteyen temizlik görevlisi, poşetlerin ağzını bağlamaya çalıştı. O sırada görevlinin plastik çöp arabası yola doğru sürüklendi.

Görüntü Dökümü:

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-Çöp toplamaya çalışan görevli

-Çöp arabasının yola sürüklenmesi


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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